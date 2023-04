Josef Ressel Zentrum in Kufstein: Forschen für die Zukunft der Mobilität

Die Fachhochschule feierte mit einem Festakt die Eröffnung eines Josef Ressel Zentrums am Campus in Kufstein.

Kufstein – Das wird die Wölfe nicht besonders freuen: Im neuen Josef Ressel Zentrum an der Fachhochschule Kufstein forscht man daran, wie man ihnen den Appetit verderben kann. Wie das geht? Durch das Datensammeln und deren Zusammenführung, um Gefahrenpotentiale zu erkennen. Das gilt auch für die Verkehrsführung oder das Erkennen von Gefahren auf der Bahnstrecke. All diesen Aufgaben und mehr wird sich künftig das Vision2Move: Josef Ressel Zentrum für Multimediaanalyse in der Mobilität am Campus in Kufstein kümmern, das Freitagmittag eröffnet wurde.