Irres 3:3 in Stuttgart: Dortmund und Bayern lassen Punkte im Titelkampf liegen

Der FC Bayern strauchelt auch im Titelkampf der Deutschen Bundesliga. Doch Borussia Dortmund lässt die Chance in einer irren Schlussphase ungenutzt.

Der FC Bayern hat sich auch im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen Ausrutscher erlaubt, den Vorsprung auf Borussia Dortmund aber dennoch gewahrt. Die Münchner kamen im ersten Spiel nach dem 0:3 bei Manchester City nur zu einem 1:1 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim und liegen weiter zwei Zähler vor dem BVB. Der Revierclub verspielte in Überzahl am Samstag beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart Führungen von 2:0 sowie 3:2 und kassierte in der Nachspielzeit noch das 3:3 (2:0).