Innsbruck: Dreister Dieb stahl Mountainbike direkt vor Fahrradgeschäft

Innsbruck – Ein Fahrraddieb hat am Samstag in Innsbruck nicht lange gefackelt: Als der Besitzer eines teuren Mountainbikes kurz in einem Fahrradgeschäft in Pradl vorbeischaute und sein Bike vor der Tür abstellte, schlug der Täter zu. Er hatte leichtes Spiel, denn das Fahrrad war nicht abgeschlossen.