Musikkapelle feiert 100-Jahr-Jubiläum: Die „neuen Horizonte“ für Hatting

Mit einem ambitionierten Frühjahrskonzert startet die Musikkapelle Hatting in ihr Jubeljahr zum 100-Jahr-Jubiläum.

Hatting – Eigentlich ist die Musikkapelle Hatting ein junges Orchester. Gerade einmal 100 Jahre vergingen seit der Gründung, und in diesem Jahr lautet das Motto des mittlerweile hochgeschätzten Klangkörpers „Auf zu neuen Horizonten“.

Es war das Jahr 1923, als einige beherzte Männer in Hatting darangingen, eine Kapelle zu gründen, die es anderswo bereits lang schon gab. „Und in dieser 100-jährigen Geschichte kann die Musikkapelle Hatting auf bewegte Zeiten und auf beglückende musikalische wie kameradschaftliche Erlebnisse zurückblicken“, so Kapellmeister Peter Kostner im TT-Gespräch.