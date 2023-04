Bitteres Aus im Play-off: Raiders verpassten das Finale

Innsbruck – Mit einer Extrarunde durchs Landessportcenter verabschiedeten sich die Raiders Basketballer gestern applaudierend von ihren Heimfans: Die Tiroler unterlagen zwar im Entscheidungsspiel um den Finaleinzug den Güssing Blackbirds mit 48:72, durften aber stolz auf den Marsch bis ins Halbfinale sein. An den routinierten Burgenländern biss sich die Mannschaft von Trainer Amir Medinov letztlich die Zähne aus. Im ersten Spiel der Halbfinale-Serie hatte es eine 59:67-Niederlage gesetzt. In Spiel zwei konnte man in der Verlängerung mit einem 62:58-Sieg den Ausgleich in der „Best-of-three“-Serie erzielen.