Salzburg nur zwei Punkte vor Sturm, Remis im Wiener Derby

Der Vorsprung des Tabellenführers aus Salzburg auf Sturm Graz beträgt nur noch zwei Punkte. Kommendes Wochenende kommt es zum direkten Duell.

Red Bull Salzburg - LASK 0:0

Serienmeister Salzburg ringt in der Fußball-Bundesliga weiter um seine Souveränität. Eine Woche nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Wiener Austria mussten sich die "Bullen" am Sonntag zuhause gegen den LASK in einer intensiven Partie mit einem 0:0 zufriedengeben. Der Vorsprung des Leaders auf das in Klagenfurt siegreiche Sturm Graz schrumpfte auf zwei Punkte, womit das direkte Duell der beiden Topteams am kommenden Sonntag in Graz zu einem Spiel um die Tabellenführung wird.





Austria Klagenfurt - Sturm Graz 0:2

Sturm Graz hat eine Reaktion auf das 1:2 gegen den LASK gezeigt und in Klagenfurt einen verdienten wie kuriosen 2:0-Sieg eingefahren. Tomi Horvat (63.) und Jusuf Gazibegovic (92.) erzielten die Tore in einer von VAR-Checks dominierten Partie, in der sich die Steirer lange schwertaten und durch Otar Kiteishvili einen Elfmeter vergaben (57.). Durch das torlose Unentschieden zwischen Salzburg und dem LASK liegt Sturm sieben Runden vor Schluss zwei Punkte hinter Salzburg zurück.

Damit kommt es am kommenden Sonntag in der Steiermark zu einem hochkarätigen Topduell zwischen Graz und Salzburg, in dem die "Blackys" mit einem Sieg an die Spitze stürmen können. Klagenfurt musste trotz einer phasenweise starken Defensivvorstellung die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Eine derartige Negativserie hat die Elf von Peter Pacult seit dem Aufstieg noch nicht erlebt. Mit 15 Punkten sind die Klagenfurter weiter Letzter der Meistergruppe.

⚽ Bundesliga | aktuelle Runde:

Rapid Wien - Austria Wien 3:3

Rapid und die Austria haben sich nach einem spektakulären Schlagabtausch im 339. großen Wiener Fußball-Derby mit einem 3:3 (2:2) getrennt. Die Grün-Weißen gingen vor mit 26.000 Fans ausverkauftem Haus durch Torjäger Guido Burgstaller in Führung, lagen danach zweimal zurück und erkämpften sich doch noch einen Punkt. Beide Teams beendeten die Partie nur mit zehn Mann. Die Hütteldorfer müssen damit auch nach dem elften Versuch im Allianz Stadion auf einen Derbysieg warten.

Burgstaller (15.) legte für Rapid mit seinem 16. Saisontor vor. Andreas Gruber (28.) und Haris Tabakovic (31.) drehten für die noch lizenzlose Austria zunächst die Partie, ehe Roman Kerschbaum (43.) den Pausenstand besorgte. Kurz nach Seitenwechsel musste Rapids Denso Kasius (47.) mit Rot von Feld. Tabakovic (78.) brachte die Austria mit seinem zwöften Saisontor scheinbar auf Siegkurs, ehe Marco Grüll (83.) per Freistoß zuschlug. Im Finish sah Tabakovic noch Gelb-Rot (86.). In der Tabelle liegt Rapid nach der dritten Runde der Meistergruppe damit weiter einen Zähler vor der Austria auf Platz vier, der Dritte LASK ist vier Punkte entfernt.