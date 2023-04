Freiburg nach 2:1 bei Werder Bremen weiter an den Top vier dran, Union nur mit Remis

Bremen – Der SC Freiburg darf in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen. Der Tabellenfünfte schob sich am Sonntag mit einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen wieder bis auf einen Punkt an die Top vier heran. Indes droht Union Berlin aus dem Top-Quartett zu rutschen. Der Dritte musste sich gegen den VfL Bochum mit einem 1:1 zufriedengeben und liegt nur noch zwei Zähler vor Freiburg. Das Gästetor erzielte Kevin Stöger aus einem Elfmeter (55.).