Chebet gewinnt erneut Boston-Marathon, Kipchoge ohne Chance

Boston – Weltrekordhalter Eliud Kipchoge hat beim Klassiker in Boston den nächsten prestigeträchtigen Marathonsieg verpasst. Der 38 Jahre alte Kenianer musste am Montag bei seinem Debüt mit dem sechsten Platz zufrieden sein. Den Erfolg holte sich bei Regen zum zweiten Mal Evans Chebet (34) aus Kenia. Der Vorjahressieger setzte sich in 2:05:54 Stunden erneut durch und sorgte bei der 127. Auflage für die drittschnellste je gelaufene Zeit.

Der zweimalige Olympiasieger hat bisher schon je viermal in London und Berlin und außerdem auch in Tokio und Chicago gewonnen. Die Erfolge in Boston und New York fehlen ihm noch.