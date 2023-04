Kaunertaler Gletscherpionier und Altbürgermeister Eugen Larcher verstorben

Kaunertal – Der Kaunertaler Gletscherpionier und Altbürgermeister Eugen Larcher ist tot. Er schloss am Montag seine Augen im 85. Lebensjahr. Geboren am 21. November 1938, prägte der Touristiker als Multifunktionär die Entwicklung des Kaunertals und geht wohl als der Gletscherbürgermeister in die Geschichte des Tals ein. Das Kaunertal und die Gletscherbahnen waren sein Lebenswerk, der Kirchenwirt in Feichten der familiäre Mittelpunkt.