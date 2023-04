Künstler, Torjäger, Monster: Napoli will Aufholjagd gegen Milan hinlegen

Neapel – Dem Vernehmen nach schüttelt der ein oder andere in Wolfsburg immer noch den Kopf. Denn zwischen 2017 und 2018 spielte in der Autostadt ein junger Nigerianer, der seinen ersten Hype bei der U17-Weltmeisterschaft 2015 generiert hatte: Damals hatte Victor Osimhen mit Nigeria den Titel gewonnen und sich selbst zum Torschützenkönig gekrönt, in Wolfsburg wurde er aber zum Transfer-Flop. Nach 14 Bundesliga-Spielen ohne einen einzigen Scorerpunkt verliehen ihn die „Wölfe“ zuerst, um ihn in der Folge an Charleroi zu verkaufen. Um gerade einmal 3,5 Millionen Euro. „Das war damals natürlich kein guter Move“, sollte der damalige Sportdirektor Jörg Schmadtke Jahre später sagen. Zumindest einen Sturmpartner hat Osimhen in positiver Erinnerung: „Mario (Gómez, Anm.) hat mir damals viel geholfen. Ich bin ihm sehr dankbar.“

Ein anderer Mann, der dem SSC Napoli seinen Stempel aufdrückt, spielte vor einem Jahr noch bei Dinamo Batumi. Kennen Sie nicht? Macht nichts, der georgische Erstligist ist auch Experten meist kein Begriff. Und als die Süditaliener vor der Saison acht Millionen Euro in die Hand nahmen, um einen gewissen Khvicha Kvaratskhelia zu verpflichten, war die Skepsis groß. Sehr groß sogar. Neun Monate später ist der Linksfuß 85 Millionen wert, wird von Real umworben und heißt nicht mehr Kvaratskhelia, sondern „Kvaradona“. Eine größere Ehre kann es in einer Stadt, in der Diego Maradona einen gottgleichen Status genießt, gar nicht geben. Und fragt man die junge „TikTok“-Generation nach ihren Lieblingskickern: Der Name Kvaratskhelia wird oft fallen. Das liegt vor allem an der Eleganz, mit der der 22-Jährige durch gegnerische Abwehrreihen streift und Dribblings in Kunstwerke verwandelt. Die scheinbar unbändige Fantasie ist das Markenzeichen des Linksaußen: „Sie ist etwas, das ich in mir selbst erkenne, Das liegt daran, dass ich liebe, was ich tue.“ Und die Fans lieben ihn ...