Das Geheimnis für 70 Jahre Ehe? „Viel Humor, Toleranz und Verständnis füreinander“

Innsbruck – Als Herbert Oberguggenberger mit seiner Sophie den Bund fürs leben schloss, war er gerade 23 Jahre alt, seine große Liebe ein Jahr jünger. 70 Jahre später sind die beiden noch immer gemeinsam glücklich. „Ein Rezept für eine lange Ehe? Viel Humor, Toleranz und Verständnis füreinander. Viel miteinander reden – so hat es bei uns funktioniert“, sagte das Paar an ihrem besonderen Ehrentag.

Sophie Oberguggenberger kam aus Vorarlberg nach Innsbruck. Hier lernte sie ihren Tiroler Schatz kennen. Herbert Oberguggenberger studierte an der Innsbrucker Uni Physik, promovierte und war lange Jahre an der Forschungsstation am Hafelekar tätig.„Wir haben uns jung kennengelernt und sind gemeinsam gewachsen, haben zusammengearbeitet und uns gegenseitig unterstützt.“