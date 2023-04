EGLO – ein Tiroler Unternehmen mit starken Wurzeln

EGLO Leuchten wurde als kleines Elektrofachgeschäft vor fast 60 Jahren in Wattens von Ludwig Obwieser gegründet. Inspiriert durch das Aussehen italienischer Leuchten, welche der Gründer auf einer Pfingstreise nach Mailand sah, wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert und heute beschäftigt der internationale Konzern über 5.000 Mitarbeiter:innen in über 90 Niederlassungen und 3 firmeneigenen Produktionsstätten.

In unserer Firmenzentrale in Pill arbeiten über 300 Mitarbeiter:innen an innovativen Designs, einzigartigen Ideen und der fortlaufenden Optimierung unserer Transport- und Logistikwege. Durch die weltweit gute Vernetzung aller Standorte nimmt das Prinzip „Think Global – Act Local“ einen wichtigen Stellenwert ein.

Qualität und Individualität wird bei den Produkten besonders großgeschrieben. So werden individuelle Leuchten und Designs ganz nach der Philosophie my light | my style kreiert. Damit verfolgt EGLO das Ziel, Leuchten mit zeitgemäßem Design und hoher Funktionalität zu erschwinglichen Preisen und passend für jede Lebenssituation Kund:innen anzubieten.

Neben über 1.000 Produktneuheiten jährlich wurde seit 2022 das erfolgreiche Leuchtensortiment durch die EGLO Living Kollektion, welche eine Vielfalt an Wohnaccessoires und Möbel umfasst, erweitert. Von Vasen über Textilien und Pflanzen bis hin zu Bildern, Spiegeln und Kleinmöbeln bietet EGLO Living eine breite Auswahl an Produkten für jeden Geschmack. Die verschiedenen Kollektionen sind perfekt auf die Designs der EGLO Leuchten abgestimmt und können in den neuen EGLO Lichtwelten oder im Online-Shop bestellt werden.

Die EGLO Gruppe ist neben den Sortimentsbereichen Leuchten und Wohnaccessoires seit 2017 mit EGLO Immobilien, welche sich auf den Bau von Wohnanlagen spezialisiert hat, unter der Leitung von Geschäftsführer Daniel Kostenzer und Andreas Lilg primär am Tiroler Immobilienmarkt vertreten. Als gemeinsames Kooperationsprojekt der beiden Firmen gelten die EGLO Lichtwelten neben der Hauptzentrale Pill: ein einzigartiger Flagshipstore, welcher als größtes Leuchtenhaus Europas gilt.

Firmenzentrale von EGLO Leuchten in Pill, Tirol.

Am 28. und 29. April ab 9.00 Uhr feiert EGLO Lichtwelten seine Eröffnung und lädt Kund:innen zu einem einzigartigen Shoppingerlebnis ein. Das größte Leuchtenhaus Europas öffnet seine Türen und ermöglicht Besucher:innen, auf zwei Ebenen eine faszinierende Welt des Lichts zu entdecken. Erleben Sie eine große Vielfalt an Beleuchtungskonzepten und dekorativen Artikeln aus dem aktuellen Sortiment.

Neben Ausstellungsflächen laden ein Kinderspielplatz und Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Um am Puls der Zeit zu bleiben, wurde auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit großer Wert gelegt. Zusätzlich zur elektronischen Preisausschilderung und Photovoltaikanlagen zur eigenen Stromerzeugung bietet EGLO Lichtwelten ein intelligentes Leitsystem zur Orientierung und zum effektiven Warteschlangenmanagement bei Bestellungen und Verkäufen. So können Kund:innen schnell und bequem durch das Leuchtenhaus navigieren und den Einkauf ohne lange Wartezeiten genießen.

Ein absolutes Highlight der Lichtwelten sind neben den zahlreichen Produkten visuelle und auditive Erlebnisbereiche in Form von VR-Installationen. Die EGLO Lichtwelten bieten für Jung und Alt unzählige Möglichkeiten für einen aufregenden Shoppingtag.

