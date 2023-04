Fiegl + Spielberger: THINK ELECTRIC

Bereits heute arbeitet das Elek­trotechnikunternehmen Fiegl+Spielberger an umfassenden Lösungen für das Energiemanagement der Zukunft. Das Unternehmen ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und setzt auf hohe Mitarbeiterbindung. Im Sommer wird ein neuer Standort in Langkampfen eröffnet. Ein besonderer Fokus wird auf die Ausbildung gelegt, um langfristig erfolgreiche Karrieren zu ermöglichen.

Die Aussichten für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung bei Fiegl+Spielberger sind positiv. Ursprünglich in Tirol ansässig, hat das Unternehmen im Laufe der Jahre acht weitere Niederlassungen in Österreich und Deutschland eröffnet. Im Sommer wird ein weiterer Standort in Langkampfen hinzukommen, was die Präsenz im Tiroler Unterland stärken und eine noch engere Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglichen wird. Wie in vielen Branchen herrscht jedoch ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Etwa 550 Mitarbeiter:innen zählt der Konzern aktuell, darunter mehr als 80 Lehrlinge, die in Bereichen wie Elektroinstallationstechnik, Elektronik, Bürokaufleute und Informationstechnologie ausgebildet werden, um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken. Das Unternehmen sucht laufend Lehrlinge und Mitarbeiter:innen im Bereich Elektrotechnik in ganz Tirol und für die neue Niederlassung im Tiroler Unterland.