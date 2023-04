Kind mit Tretroller in Innsbruck von Pkw erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag in Innsbruck ein Zehnjähriger schwer verletzt worden. Bei zwei weiteren Unfällen erwischte es Fahrradfahrer, die gegen geöffnete Autotüren krachten.

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein Zehnjähriger mit seinem Tretroller von der Messe kommend in Richtung Kapuzinergasse. Gleichzeitig war ein 39-Jähriger mit dem Pkw in der Ing.-Etzel-Straße in Richtung Norden unterwegs. Das Kind wollte den Schutzweg überqueren. Der Österreicher am Lenkrad des Pkw übersah laut Polizei den Burschen. Dieser wurde vom Auto erfasst, auf die Motorhaube und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Der Zehnjährige wurde schwer am Arm verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Autofahrer war nicht alkoholisiert.