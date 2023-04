Unternehmensgruppe HTI: Innovationen in Zukunft statt Dino-Schicksal

Innsbruck – Nach dem Corona-Rückstau ist auch der Wintertourismus wieder voll zurück. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Unternehmensgruppe HTI mit Zentrale in Sterzing auf den Höchststand von 1,3 Mrd. Euro (bisheriger Höchstwert 1,06 Mrd. Euro im Jahr 2019) schrauben, so HTI-Chef Anton Seeber auf der Interalpin zur TT. Die Gruppe ist weltweit in den Bereichen Seilbahnen (Leitner, Poma, Bartholet und Agudio), Pistenfahrzeuge, Ketten-Nutzfahrzeuge und Vegetationsmanagement (Prinoth und Jarraff), Beschneiung und Entstaubungsanlagen (Demaclenko und WLP), digitalisiertes Skigebiets.Management (Skadii), Windenergie (Leitwind) und seit Kurzem auch in der Wasserkraft (Troyer) tätig.