„Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre: Inspiriert von realen Ereignissen

Innsbruck – Schlüsselroman, das sei ein „unangenehmes Wort“. So zitiert Der Spiegel Benjamin von Stuckrad-Barre. Und: Auf „gar keinen Fall“ sei sein neuer Roman ein solcher. „Noch wach?“ heißt das Buch. Seit gestern wird es ausgeliefert. Vorab lesen durften es wenige. Spekuliert wurde trotzdem. Der Roman spielt in der Medienwelt – und er erzählt eine Geschichte, die Parallelen zu dem hat, was sich beim Springer-Verlag, der Bild und Welt herausgibt, zugetragen haben soll. Das Werk, schickt der Autor dem Roman voraus, sei „von realen Ereignissen inspiriert“ und eben doch eine „unabhängige fiktionale Geschichte“. Real sind die Vorwürfe gegen den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Er soll seine Macht missbraucht haben. Im Roman gibt es einen mächtigen Medienmann, der seine Position schäbigst ausnutzt.