Tirolerin Kuenz kämpft heute in Zagreb um EM-Gold

Zagreb – Das Extra-Trainingslager in Colorado (USA) hat sich für Martina Kuenz mehr als bezahlt gemacht. Die 28-jährige Tirolerin vom RSC Inzing konnte sich in Übersee mit Top-Athletinnen messen und trumpfte gestern bei der EM in Zagreb (CRO) auf. Die zweifache EM-Medaillengewinnerin stürmte bei ihrem Comeback-Turnier nach einer Daumenverletzung bis ins Finale vor und kämpft heute (19.30 Uhr) sogar um EM-Gold. Nach einem Freilos setzte sich Kuenz (-76 kg) gegen die Norwegerin Marion Brillantes Bye sowie im Halbfinale gegen Cynthia Vescan (FRA) durch. Im Gold-Kampf wartet die Türkin Yasemin Adar und damit die amtierende Welt- und Europameisterin sowie Olympia-Dritte 2021. (ben)