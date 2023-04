Gall quälte sich nach einer „Scheiß-Nacht": „Ich habe gelitten wie ein Hund“

Der vom Sturz gezeichnete Osttiroler Felix Gall fiel bei der Tour of the Alps auf der dritte Etappe zurück.

Brentonico S. V. – Einen Doppelsieg für das Team Bora brachte gestern die dritte Etappe der Tour of the Alps von Ritten über 162,5 km nach Brentonico San Valentino. Lennard Kämna (GER) kam nach 4:06:13 Stunden vier Sekunden vor seinem Teamkollegen Alexander Wlasow (RUS) ins Ziel. Der Brite Tao Geoghegan Hart behielt als Tagesvierter das Grüne Trikot des Gesamtleaders.

Der am Vortag kurz vor dem Ziel gestürzte Osttiroler Felix Gall konnte sich nicht so in Szene setzen wie erhofft und verlor als Tages-16. (+1:06 Min.) auch seinen zweiten Gesamtrang. Der AG2R-Pilot fiel auf den zehnten Gesamtrang (+1:20) zurück. „Ich habe alles probiert. Wir sind den Anstieg von unten als Team reingefahren, das habe ich ganz cool gefunden. Wir haben uns nicht versteckt“, lautete Galls erster Kommentar.