Snapchat setzt auf Geschäft mit digitaler Anprobe im Einzelhandel

Los Angeles – Die Macher der Foto-App Snapchat wollen digitale Spiegel zur virtuellen Anprobe in Geschäften bringen. Die Idee dahinter sei, dass man sich besser eine Liste potenzieller Käufe zusammenstellen könne, bevor man sie in einer Kabine anprobiert, sagte Snap-Managerin Jill Popelka. Die Snapchat-Software Snap kann es auf dem Bildschirm so aussehen lassen, als würde man ein Kleidungsstück tragen. Die Funktion wurde in der Corona-Pandemie populär.