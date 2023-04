AK-Präsidenten: „Zahlen für ÖGK-Löcher, Warten bei Wahlarztkosten“

Innsbruck, Salzburg, Bregenz – Einmal mehr habe der totale Zentralismus gezeigt, dass er nicht in der Lage sei, auf die komplexen Anforderungen im Gesundheitswesen eine Antwort zu geben, kritisieren die AK-Präsidenten Erwin Zangerl (Tirol), Peter Eder (Salzburg) und Bernhard Heinzle (Vorarlberg). Die einst von ÖVP und FPÖ unter Führung von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen alle Bedenken und Kritik durchgesetzte Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) habe eine katastrophale Zwischenbilanz hinterlassen, so die AK-Chefs.

Es gebe eine „absurde Bürokratie und ein zentrales Entscheidungs-Wirrwarr im Verbund mit kompetenz- und ressourcenmäßig ausgehungerten Landesstellen“, die ehrenamtlichen Arbeitnehmervertreter seien in ihrer eigenen Krankenkasse entmachtet worden, so Zangerl.

Die AK-Präsidenten verweisen auf eine ÖGK-interne Prognose bis zum Jahr 2027. Trotz massiver Mittelabsaugung aus dem Westen von 817 Mio. Euro bis 2027 (400 Mio. Euro aus Tirol, 354 Mio. Euro aus Salzburg und 65 Mio. Euro aus Vorarlberg) würden sich die Abgänge der ÖGK trotzdem noch auf 1,2 Mrd. Euro belaufen. Allein Wien habe in diesen Jahren ein kumuliertes Minus von 962 Mio. Euro. Diese alarmierenden Befunde würden laut den AK-Chefs aber in der ÖGK verschwimmen, weil es ja nach der Fusion nur noch ein Gesamtergebnis gebe. „Es gelingt dem Management der ÖGK in keinster Weise, die offensichtlichen Ausgaben-Ungleichgewichte in einzelnen Bundesländern abzustellen – lieber greift man weiter ungeniert in die Taschen der westlichen Bundesländer, kritisiert Zangerl.