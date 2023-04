Area 47 startet den ersten Indoor-Bikepark des Landes

Am 29. April öffnet die Freizeitanlage am Eingang des Ötztals mit einem Gratis-Testangebot rund ums Bike.

Ötztal-Bahnhof – Am letzten Aprilwochenende startet ganz offiziell die 14. Saison der Area 47, nach eigenen Angaben „Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark“. Neu ist heuer „der erste und einzige Indoor-Bikepark des Landes“ – und der wird am Samstag, den 29. April, gleich „standesgemäß zelebriert: Neben kostenlosen Testmöglichkeiten für alle zeigen der heimische Nachwuchs und Top-Athleten wie Szymon Godziek, Matt Jones und Co. die Möglichkeiten von Pumppark inklusive Kids-Pumptrack, Flowline und Jumpline bei freiem Eintritt.“