ÖGK-Vertrag für Brustbiopsien am Sanatorium Kettenbrücke

Neues Brustinstitut bietet umgehende Diagnose und Behandlung für Patientinnen mit Brusttumoren.

Dank eines neuen Kassenvertrags können ÖGK-versicherte Patientinnen seit kurzem die Entnahme von Gewebeproben aus der Brust als Kassenleistung im neuen Brustinstitut des Sanatorium Kettenbrücke in Anspruch nehmen. Das im Juli 2022 neu eröffnete Brustinstitut erweitert das Angebot an Spitzenmedizin in Westösterreichs leistungsstärkster Privatklinik. Ein interdisziplinäres Team von hochspezialisierten Ärzt*innen begleitet Brustkrebspatientinnen fundiert und einfühlsam durch den Prozess der Diagnose und Behandlung bis hin zur allenfalls notwendigen plastischen Chirurgie.

Biopsie noch am Tag der Mammographie

Dr. Stefan Hiehs, Leiter des Radiologischen Instituts am Sanatorium Kettenbrücke und Spezialist für Brustdiagnostik, ist die primäre Anlaufstelle für die Brustpatientinnen in der Phase der Diagnose. An ihn können Patientinnen überwiesen werden, die in einem Radiologie-Institut im Rahmen des öffentlichen Screening-Programms eine Mammographie-Untersuchung absolviert haben. Voraussetzung für die Kostendeckung durch die ÖGK ist ein sogenannter BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) Befund mit dem Wert vier oder fünf. „In der Regel verständigt mich im Bedarfsfall der jeweilige Radiologe oder Gynäkologe entsprechend und ich nehme die Biopsie noch am selben Tag vor“, erklärt Dr. Hiehs.

Minimal-invasiver Eingriff

Bei der Brustbiopsie werden unter lokaler Betäubung Gewebeproben entnommen, die am Brustinstitut Kettenbrücke in der Regel innerhalb von 24 Stunden pathologisch abgeklärt werden. „Das ist der wesentliche Vorteil bei uns: Die Patientinnen bekommen rasch Klarheit, ob eine gutartige Veränderung vorliegt oder ein bösartiges Gewächs. Unabhängig von der Diagnose bespreche ich jeden Befund eingehend mit der jeweiligen Patientin“, betont Dr. Hiehs. In einem speziellen diskreten Warte- und Untersuchungsbereich am Radiologischen Institut werden die Frauen in angenehmer Atmosphäre betreut.

Alle bildgebenden Verfahren

Patientinnen mit entsprechender Krankenzusatzversicherung können die weiteren diagnostischen Einrichtungen im Brustinstitut nutzen. Sowohl die Mammographie als auch bildgebende Verfahren mittels Ultraschall und Magnetresonanz-Tomographie (MRT) stehen zur Verfügung. Für MRT-Untersuchungen rechnet das Sanatorium Kettenbrücke als Vertragspartner der ÖGK und der BVA für dort versicherte Patientinnen direkt mit den Kassen ab. Termine für die Mammographie-Untersuchung können telefonisch unter der Nummer +43 512 2112 600 vereinbart werden. Das Brustinstitut am Sanatorium Kettenbrücke steht neben Erstuntersuchungen auch für die Einholung von Zweitmeinungen bei unklaren Ergebnissen zur Verfügung.

Dr. Hiehs nimmt sich Zeit für eingehende Patientinnengespräche. © Sanatorium Kettenbrücke/Birgit Pichler

Umfassende Planung der Behandlung

Mit Priv.-Doz. Dr. Michael Hubalek, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, leitet ein anerkannter Spezialist für Brustchirurgie und Brustkrebs die Vorbereitung und Durchführung der Brustoperationen am Brustinstitut Sanatorium Kettenbrücke. Je nachdem, ob es sich im konkreten Fall um eine gutartige Veränderung des Brustgewebes handelt, das biologische Potenzial für weitere Veränderungen hoch oder niedrig ist, oder bereits eine Vorstufe von Krebs bzw. ein bösartiges Brustkrebskarzinom vorliegt, plant er zusammen mit einem interdisziplinären Team die weitere Behandlung.

Zeitnahe Operation

„In manchen Fällen muss im Vorfeld einer OP eine medikamentöse Behandlung erfolgen, um eine Verkleinerung des Tumors zu erreichen. Beim Großteil der betroffenen Patientinnen steht als erster Schritt der Behandlung aber eine operative Entfernung des Tumors im Vordergrund“, erklärt Dr. Hubalek. In der Regel wird der Operationstermin bereits bei der Befundbesprechung vereinbart. Glücklicherweise können heutzutage etwa 80 bis 90 Prozent der Patientinnen brusterhaltend operiert werden.

Interdisziplinäres Tumorboard

Anhand verschiedenster Faktoren plant ein interdisziplinäres Team die Art der Operation. „Dabei spielen die Größe des Tumors und der Brust, die Biologie der Erkrankung, aber auch der Wunsch der betroffenen Patientin eine wesentliche Rolle“, beschreibt Dr. Hubalek die Vorgangsweise. Bei Bedarf wird die Tumorchirurgie mit einem plastisch-chirurgischen Operationsverfahren kombiniert, um auch optisch beste Ergebnisse zu erzielen. Weitere Therapieentscheidungen trifft das sogenannte Tumorboard, das regelmäßig zusammenkommt und aus Ärzt*innen sämtlicher auf Brustkrebs spezialisierten medizinischen Fachgebieten besteht. Dazu zählen Radiologie, Gynäkologie, Onkologie, Pathologie, Plastische Chirurgie und Strahlentherapie.

Plastische Chirurgie für die Brust

Brustrekonstruktionsspezialist Dr. Thomas Bauer, Facharzt für plastische Chirurgie, ist ebenfalls Teil des Teams am Brustinstitut Kettenbrücke. Neben der kombinierten Tumor-OP mit plastischer Rekonstruktion führt der Spezialist engmaschige Kontrollen nach der Operation durch, betreut die Patientinnen bei der Narbenpflege und führt allfällige Korrekturen nach einer Strahlentherapie oder im Zuge natürlicher Narben- und Faltenbildung durch. In seinen Bereich fallen aber auch angeborene oder erworbene Brustveränderungen wie eine zu große oder zu kleine Brust.

Individuelle Betreuung

„Die modernen Operationsmethoden sind insgesamt sehr schonend und weniger schmerzhaft für die Patientinnen. Auch ein allfälliges Anpassen oder Austauschen eines Implantats stellt keinen größeren Eingriff dar“, erklärt Dr. Bauer. Manchmal ist die mikrochirurgische Verpflanzung körpereigenen Gewebes die beste Lösung. „Mir ist wichtig, dass ich für jede Patientin die für sie richtige Lösung finde und eingehend mit ihr bespreche. Wir sind uns alle bewusst was für einen Einschnitt die Diagnose Brustkrebs für eine Frau bedeutet und wie wichtig eine individuelle Betreuung ist“, betont der Spezialist. Deshalb wird die eingehende Kommunikation zu allen Fragen der Patientinnen am Brustinstitut genauso wichtig genommen wie die optimale Therapie.