Sommer auf Kurzbesuch in Tirol: Bislang wärmster Tag des Jahres steht bevor

Das Wochenende beginnt in Tirol mit Sonnenschein und Frühlingsgefühlen – der Samstag könnte sogar die 25-Grad-Marke knacken. Genau so schnell geht es am Sonntag allerdings wieder bergab in Richtung Aprilwetter.

Innsbruck – Der Frühling lässt sich heuer Zeit – nun stattet er Tirol aber zumindest einen kurzen Besuch ab: Schon am Freitag treibt die Sonne das Thermometer nach oben, am Samstag ist sogar ein Sommertag mit 25 Grad möglich. Das gilt es zu genießen, denn zu Ende geht das Wochenende wieder nass.





Tief zieht ab, Samstag bringt Sonne und mehr als 20 Grad

Das Höhentief, das hierzulande zuletzt für trübes Aprilwetter gesorgt hat, ist am Freitag nur noch auf der Alpensüdseite spürbar. Es ist von Polen über Deutschland und die Benelux-Staaten hinweggezogen, nun hat es England erreicht. „Das ist ungewöhnlich, weil Tiefdruckgebiete in unseren Breitengraden meist von Westen nach Osten ziehen", erklärt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Während sich also in Ost- und Südtirol noch mehr Wolken und einzelne Schauer blicken lassen, überwiegen in Nordtirol bei bis zu 19 Grad Föhn und Sonnenschein.

Am Samstag setzt sich dann im ganzen Land ein Zwischenhoch durch. In den Niederungen steigen die Temperaturen laut dem Meteorologen über 20 Grad, sogar die 25-Grad-Marke und damit der erste Sommertag des Jahres ist in Reichweite. „Mit der warmen Luft schieben sich zwar auch immer wieder dünne, hohe Wolkenfelder vor die Sonne", so Prugger. „Sonst wird es aber wirklich schön."

Sonntag in Tirol trüb, gute Aussichten für Vienna City Marathon

Die schlechte Nachricht: Schon am Samstagabend nähert sich – diesmal von Westen her – die nächste Front. Durch den Sonntag geht es darum mit dichten Wolken, aufgelockert nur von einzelnen Sonnenfenstern. Immer wieder ziehen auch Regenschauer durch, meint der Meteorologe. Dabei bleibt es relativ mild mit Höchstwerten von 17 Grad, die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Metern.

Eine gute Nachricht gibt es dagegen für die Teilnehmer des Vienna City Marathons: Weil die Front von Westen her aufzieht, können sie am Sonntag noch bei günstigen Wetterbedingungen laufen. Zum Startschuss um 9 Uhr ziehen zwar einige hochliegende Wolken durch, so der Wetterdienst Ubimet, bis zum Nachmittag bleibt es aber trocken und lockert vorübergehend etwas auf. Auch der Wind sollte die Läuferinnen und Läufer heuer nur wenig beeinflussen.

Woche startet wechselhaft, Auf und Ab geht weiter

Zurück zum Aprilwetter: Zu Beginn der neuen Woche erfasst eine Kaltfront das Land, am Montag und Dienstag geben Wolken und zeitweise Regenschauer den Ton an. Nur zwischendurch blinzelt die Sonne durch. Zudem kühlt es etwas ab, am Dienstag kommen die Temperaturen nicht mehr über 12 Grad hinaus und die Schneefallgrenze fällt in Richtung 1500 Meter.

Wieder aufwärts geht es am Mittwoch, prognostiziert Reinhard Prugger – auch wenn er nach wie vor keinen richtigen Frühlingsdurchbruch vor der Tür stehen sieht.