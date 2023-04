WAC holte gegen Hartberg nach 0:2-Rückstand noch 2:2

Wolfsberg – Der WAC hat am Freitag in der Fußball-Bundesliga trotz eines 0:2-Rückstands die zehnte Saison-Heimniederlage vermieden. Hartberg schien nach Treffern von Mamadou Sangare (5.) und Dario Tadic (53.) auf der Siegerstraße zu sein, die Kärntner holten aber dank Maurice Malone (64.) und Augustine Boakye (76.) doch noch ein Unentschieden und liegen damit in der Qualifikationsgruppe zumindest bis Samstag sieben Punkte vor Ried. Der TSV hat vier Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht.

Einen Freistoß von Jonathan Scherzer entschärfte Raphael Sallinger per Faustabwehr (17.), der Hartberg-Goalie war auch bei einem Schuss von Malone nicht zu bezwingen (25.). Auf der Gegenseite zischte ein Schuss von Donis Avdijaj nur knapp am langen Eck vorbei (43.). Avdijaj gab auch den ersten Torschuss nach dem Seitenwechsel ab, WAC-Schlussmann Hendrik Bonmann hatte Probleme (49.).

Die Hartberger, die in der Vorwoche einen 0:2-Rückstand gegen Altach noch in ein 2:2 verwandelt hatten, kamen dem Siegestor noch einmal nahe. In der 82. Minute landete ein wohl als Flanke gedachter Freistoß von Kainz aus großer Entfernung an der Latte. (APA)