BMW iX1 xDrive30 im Test: Hochbeiniger Elektro-Bayer

313 PS, 494 Nm Drehmoment und eine Reichweite von echten 330 Kilometern: Der BMW iX1 xDrive30 hat einiges zu bieten. Was er sonst noch kann, zeigt unser Test.

Innsbruck – Der BMW X1 ist eines der erfolgreichsten Modelle, die der Münchner Automobilhersteller im Sortiment hat. Seit 2009 rollt er über unsere Straßen und ist seitdem das Einstiegsmodell in den bayerischen SUV-Reigen. Mittlerweile steht die dritte Generation des Grenzgängers in den Schauräumen der Händler und die ist jetzt auch als reiner Stromer zu haben. Klar, dass wir dem vollelektrischen iX1 etwas genauer unter die Haube schauen wollten, weshalb wir ihn kürzlich zum Test geladen haben.





Wie bei BMW üblich hat man auch beim X1 eine Plattform geschaffen, auf der man so gut wie alles machen kann. Egal ob man den X1 als reinen Verbrenner, Plug-in-Hybrid oder – wie in unserem Fall – als waschechten Stromer ordert: Die Basis ist immer die gleiche. Wer also das erste Mal vor einem Stromer aus dem Hause BMW steht, der muss schon etwas genauer hinsehen, um zu erkennen, um welche Version es sich nun tatsächlich handelt. Die Optik des iX1 finden wir jedenfalls sehr gelungen. Vor allem die neue Front steht dem Bayern richtig gut. In der Seitenlinie sieht man, dass der Grenzgänger zwar einen SUV-ähnlichen Look hat, er aber, dank der Länge von 4,5 Metern, noch die kompakten Abmessungen eines „normalen“ Autos besitzt. Daher, und vielleicht auch weil der Begriff SUV mittlerweile etwas negativ behaftet ist, nennt man diese Fahrzeugklasse – zumindest bei BMW – Sports Activity Vehicle (SAV). Spätestens am Heck vermisst man dann beim iX1 die Auspuffanlage und weiß, das ist der Stromer, der vor einem steht.

Der Innenraum des Bayern-Stromers wird von den zwei großen Bildschirmen des Curved-Displays dominiert. Hinter einem 10,25 Zoll großen Tacho und einem 10,7 Zoll großen Infotainmentsystem verstecken sich Funktionen, mit denen man sich einen ganzen Tag lang beschäftigen könnte. Das Platzangebot kann sich auch sehen lassen. Vorne und hinten sitzt man äußerst bequem und dank der 460 Liter Kofferraum steht auch einem ausgedehnten Ausflug mit der Familie nichts im Weg. Wer will, der kann mit dem iX1 auch einen 1,2 Tonnen schweren Anhänger ziehen. Alternativ lassen sich dort zumindest die Fahrräder verstauen.

Angetrieben wird unser iX1 xDrive30 (er ist aktuell die einzige E-Version) von – xDrive lässt es vermuten – zwei identischen E-Motoren. Einer sitzt an der Vorder-, der andere an der Hinterachse, und beide steuern maximal 140 kW (190 PS) zum Geschehen bei. Die Systemleistung liegt dann bei ordentlichen 240 kW (313 PS) und die vier Räder krallen sich mit maximal 494 Nm Drehmoment in den Asphalt. Diese lassen sich kurzfristig mittels „Boost“-Funktion am Lenkrad abrufen. Mit den zwei Tonnen Eigengewicht hat der Antrieb jedenfalls keine Probleme. Fahrwerk und Lenkung überzeugen zudem. Trotz des relativ hohen Gewichts neigt unser iX1 kaum zu Wankbewegungen und macht vor allem in schnell gefahrenen Kurven richtig Spaß. Dort folgt er nämlich jeder Lenkbewegung derart exakt, als wäre der Radius mit einem Zirkel vorgegeben worden.

Das hohe Gewicht ist natürlich dem Akku des Stromers geschuldet. 64,7 kWh (netto) ist dieser groß und lässt sich am 130-kW-Lader in 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Alternativ hängt er auch gerne an der heimischen Wallbox.

Wer sich den Grenzgänger dort anstecken will, muss wissen, dass er ab 58.500 Euro den Besitzer wechselt. Wer – wie bei unserem Testfahrzeug – die entsprechenden Extras ankreuzt, der treibt den Preis schnell auf 75.780 Euro in die Höhe.