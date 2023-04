Stefan Pleger bei „Tirol Live“: Kindern in Uganda eine Chance geben

Innsbruck – Seit 2008 bemüht sich der Tiroler Verein „Kindern eine Chance“ um Mädchen und Buben in Uganda. In dem afrikanischen Land können sich nicht alle Familien leisten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. „Da springen wir ein“, berichtete Vereinsobmann Stefan Pleger im Gespräch mit Jasmine Hrdina bei „Tirol Live“. Der Verein hat inzwischen mehr als 30 Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zur Berufsschule, aufgebaut. Sie bieten Platz für etwa 5000 Kinder und Jugendliche. Für 2000 von ihnen stehen Internatsplätze bereit.