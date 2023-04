Mehr als 100 Projekte eingereicht: Erster Tiroler Handwerkspreis fand vier Gewinner

Reparaturwerkstatt. Die Ende 2022 von Martin Iljazovic in Reutte gegründete butter-leaf GmbH führt unter anderem das Projekt Reparaturwerkstatt, um Geräten im Sinne der Nachhaltigkeit ein zweites Leben zu schenken.

Design-Schlosser. Fabian Knes fokussiert sich mit der Schlosserei KM-Design in Polling neben klassischen Metallarbeiten verstärkt auf Sonderkonstruktionen und Designarbeiten, wie den Weindom für die Hospiz Alm in St. Christoph. In dieser Stahlkonstruktion mit 9,8 Metern Durchmessser und 4 Metern Höhe werden 360 Großweinflaschen gelagert.