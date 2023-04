Bis 2033: Weitere 146 Pflegeplätze für Osttirol geplant

Aktuell betreuen 540 Bedienstete rund 1600 Menschen stationär und mobil in den vier Alten- und Pflegeheimen sowie in acht weiteren Organisationen. In der stationären Pflege in Alten- und Pflegeheimen stehen derzeit 455 Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, während die Tagespflege vor Ort 24 Plätze umfasst. Diese Zahl wird auf 87 erhöht. Für betreutes Wohnen sind 83 neue Plätze vorgesehen.