Olympiasieger von morgen beim Hans-Peter-Demetz-Memorial

Innsbruck – Ein Vierteljahrhundert – da gibt es einiges zu erzählen, vor allem eine Erfolgsgeschichte des in der Kombination aus Kunstturnen und Rhythmischer Gymnastik einzigartigen Wettkampfs. Was im April 1998 in Erinnerung an Trainer Attila Pinter begann und nach 21 Jahren nach dem plötzlichen Tod des Gründervaters in Hans-Peter-Demetz-Memorial umbenannt wurde, feiert heute Geburtstag. Wie gewohnt in der Innsbrucker Sporthalle Hötting West (ab 9.30, Eröffnung um 15.45 Uhr) und mit noch mehr Herzblut als ohnehin üblich: Eine Galerie zeigt einstige Gewinner wie Artem Dolgopyat (ISR), 2020 Olympiasieger am Boden, ebenso wie die vielen nationalen und Tiroler Teilnehmer, die sich im Laufe der Jahre präsentierten und zu Größen heranwuchsen.