Die besten Bilder vom Arlberger Kultrennen: Das war der „weiße Rausch“ 2023

Am Samstag bretterten beim legendären Rennen „Der Weiße Rausch“ in St. Anton wieder 555 Skifahrer, Snowboarder oder Telemarker die Strecke von der Valluga hinunter.

Sieger – das ist ein jeder, der diese Grenzerfahrung heil überstanden hat. Vom hellen Skiwahnsinn sprachen die einen, vom geilsten Bewerb in ihrem Leben viele andere. Warum man sich dieser Tortur stellt? „Weil dabei sein alles ist“, versicherte Weißer-Rausch-Erfinder Peter Mall.

Die Entscheidung bei den Herren fiel auf der berüchtigten Kandahar-Buckelpiste. Der Arlberger Peter Rudigier führte das Feld an, gefolgt von den beiden Ex-Gewinnern Dieter Bischof (2022) und Dominik Schranz (2018). Weil das Verfolgerduo stürzte, war der Weg frei für Rudigier, Ex-Rennläufer und Skitrainer, inzwischen Physiotherapeut in Igls. In 8:30 Minuten verwies er mit Respektabstand Paul Schwarzmann (Vbg./9:02) und Tobias Kerber (T/9:09) auf die Ehrenplätze.