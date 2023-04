Achtjähriger soll aus Österreich abgeschoben werden

Im Jahr 2021 hat das Justizministerium eine Kindeswohl-Kommission unter der Leitung von Irmgard Griss eingerichtet, um die Situation der Kinderrechte im Asyl- und Bleiberecht in Österreich zu untersuchen. Die Situation sei unbefriedigend, so das damalige Urteil der Kommission in einem Abschlussbericht. Ein aktueller Fall ruft die ehemalige Leiterin der Kommission auf den Plan: Ein achtjähriger soll nach Georgien abgeschoben werden.