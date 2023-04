Silz/Mötz setzt sich Oberland-Duell in Imst durch

Imst - Die SPG Silz/Mötz ist die Nummer eins im Tiroler Oberland! Im Derby beim SC Imst setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Dabei gingen die Hausherren in der 16. Minute durch Rene Prantl mit 1:0 in Führung. Doch die Mannen von SPG-Coach Helmut Kraft drehten die Partie noch in der ersten Halbzeit. Ertugrul Yildirim zeichnete sich für den Ausgleich verantwortlich (27.), quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Benjamin Kraft (45.+1) für das 2:1 und damit den Endstand.