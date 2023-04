Schockierender Fund in Kenia: 21 Leichen nach Festnahme von Sektenführer entdeckt

Nairobi – Im Rahmen von Ermittlungen gegen einen Sektenführer in Kenia sind seit Freitag 21 Leichen in einem Wald ausgegraben worden. Die Toten seien im Shakahola-Wald im Osten des Landes gefunden worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Polizeikreisen. Dies sei aber erst der Anfang der Suche, es sei mit noch "mehr Leichen" zu rechnen.

In einem Polizeibericht, den AFP einsehen konnte, hieß es, Nthenge habe die Sektenmitglieder einer "Gehirnwäsche" unterzogen, so dass sie sich zu Tode gehungert hätten. Der Sekten-Chef stellte sich am 15. April der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Von einer Polizei-Quelle hieß es, der Beschuldigte sei in einen Hungerstreik getreten. Er "betet und fastet", hieß es weiter.