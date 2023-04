Erster Sieg wurde für die Swarco Raiders gleich zum Statement

Im dritten AFL-Spiel feierten die Swarco Raiders in Graz endlich ihren ersten Sieg. Telfs unterlag indes daheim Mödling.

Graz, Telfs – Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison der Austrian Football League schrieben die Swarco Raiders am Samstag endlich voll an – und das mit einem 45:23 gegen die Styrian Bears aus Graz gleich deutlich. Die Telfs Patriots mussten sich unterdessen den Mödling Rangers daheim mit 13:21 geschlagen geben.

Dabei ließen die Raiders gegen die ebenfalls noch sieglosen Steirer keinen Zweifel am späteren Sieger aufkommen und gingen gleich einmal mit 20:0 in Führung. Zur Halbzeit stand es bereits 26:10 für die Tiroler, die Messe war gelesen. Trotzdem blieb die Mannschaft von Coach Florian Grein am Drücker und punktete munter weiter – Endstand 45:23.