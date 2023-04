Beim Sorgentelefon für Bauern in Tirol ruft keiner wegen Wölfen an

Innsbruck – Weidende Kühe in der Berglandschaft, lächelnde Bäuerinnen und Bauern mit Rechen in der Hand, so werden die Landwirte in Tirol gerne dargestellt.

Viele Partnerkonflikte seien aufs Verschwimmen von Privat- und Berufsleben zurückzuführen. „Es ist oft so, dass die Mutter bei den Jungbauern die zentrale Rolle spielt.“ Sie habe in Rotholz unterrichtet und die SchülerInnen gefragt, ob sie beim Ausgehen sagen, dass sie Bauern sind. Deren Antwort: „Nein, dann kriegt man ja niemanden.“ Das bäuerliche Selbstbewusstsein müsse gestärkt, es müsse mit offenen Karten gespielt werden: Ein Bauer gehe auch einmal in den Stall, bevor sich das Paar gemeinsam um Kinder und Haushalt kümmern könne. Wobei immer mehr Landwirte die Kinder bei der Arbeit am Hof mitnehmen würden, so Wagner. Bauern gingen auch häufiger in Väterkarenz.