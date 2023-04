Kämpfe im Sudan gehen weiter: Opferzahl unter Zivilisten steigt

Die Kämpfe zwischen rivalisierenden Militäreinheiten im Sudan sind nach Angaben des nationalen Ärzte-Komitees auch am Sonntag weitergegangen.

Khartum – Eine vollständige Übersicht über das Ausmaß gebe es jedoch noch nicht. Zahlreiche Verletzte hätten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.





Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verloren seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen Leben, mehr als 3500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl ist vermutlich weitaus höher.

Seit Samstag vergangener Woche kämpft die Armee des Landes gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht.

Nach Angaben einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort funktioniert das Internet in dem umkämpften Land seit Sonntagmorgen nicht mehr. Es blieb unklar, ob eine der Konfliktparteien das Internet absichtlich blockiert oder ob Infrastruktur durch Luftangriffe zerstört wurde.

Die USA zogen in der Nacht zum Sonntag ihre Regierungsmitarbeiter und deren Angehörigen aus dem Land ab und schlossen die US-Botschaft in der Hauptstadt Khartum. Aus der östlichen Stadt Port Sudan hatte Saudi-Arabien am Samstag bereits mit Schiffen 150 Menschen aus zwölf Ländern in Sicherheit gebracht worden. Auch eine jordanische Gruppe sollte aus Port Sudan ausgeflogen werden.

📽️ Video | Botschaften aus Khartum evakuiert

Die Bundeswehr hat Militärtransporter und Fallschirmjäger nach Jordanien verlegt und befindet sich damit in einem laufenden Einsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. Am Mittwoch war der Versuch einer diplomatischen Evakuierung mit Maschinen der Luftwaffe, aber ohne größeren Einsatz von Soldaten, abgebrochen worden.

Auch andere Länder, wie die Großbritannien, Frankreich, Belgien, Schweden und Spanien erwägen eine Evakuierung ihrer Staatsbürger.

Tausende Sudanesen sind mittlerweile in Nachbarländer wie Ägypten und den Tschad geflohen. Zehntausende weitere Menschen UN-Angaben zufolge innerhalb des Landes aus stark umkämpften Gebieten vertrieben worden.

Biden fordert Waffenstillstand

US-Präsident Joe Biden rief die kriegführenden Parteien zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand auf. Biden forderte sie außerdem auf, humanitäre Hilfe nicht zu behindern und den Willen des sudanesischen Volkes zu respektieren. Er erhalte regelmäßig Berichte von seinem Team, um den Amerikanern im Sudan so weit wie möglich zu helfen und arbeite deswegen auch mit Verbündeten und Partnern, so Biden. US-Außenminister Antony Blinken forderte die Konfliktparteien erneut auf, den Waffenstillstand wegen des muslimischen Festes zum Fastenbrechen nach dem Ramadan dringend einzuhalten und die Feindseligkeiten dauerhaft einzustellen.

Eine Woche nach Beginn der Kämpfe im Sudan wurden die ersten ausländischen Staatsangehörigen außer Landes gebracht. Im saudi-arabischen Jeddah kam am Samstag ein Schiff mit 50 eigenen Staatsbürgern „und einer Reihe von Staatsangehörigen befreundeter Länder" an, weitere sollten folgen, wie das Staats-TV in dem Königreich berichtete. Die Kämpfe im Sudan hielten trotz der Ankündigung einer Waffenruhe an.

Kämpfe vor rund einer Woche ausgebrochen

Vor rund einer Woche waren im Sudan Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt. Nun kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdaan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte Daglos Gruppe der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Seit Tagen hatte sich das US-Militär mit anderen westlichen Staaten auf die Evakuierung eigener Staatsbürger vorbereitet. Zusätzliche Streitkräfte wurden dafür in Nachbarländer des Sudans verlegt. Schwere Gefechte in und um den umkämpften Flughafen von Khartum hatten bisher verhindert, das Ausländer per Flugzeug aus dem Land gebracht werden konnten. Am Samstag stimmte General Al-Burhan der Evakuierung von Diplomaten und anderen Bürgern zu.

Die US-Regierung hatte im Voraus sehr deutlich gemacht, dass US-Amerikaner, die sich nicht als Diplomaten oder Botschaftspersonal im Sudan aufhielten, nicht damit rechnen könnten, aus dem Land geholt zu werden. Bereits seit längerer Zeit sei US-Bürgern dringend davon abgeraten worden, in den Sudan zu reisen, hieß es zur Begründung. Zuletzt war in US-Medien die Rede davon gewesen, dass sich noch mehrere tausend US-Amerikaner im Sudan aufhalten könnten. Offizielle Angaben dazu gab es nicht.

45 Österreicher:innen derzeit im Sudan