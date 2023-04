Kitzbüheler nach schwerer Corona-Erkrankung: „Ich bin einfach froh, am Leben zu sein“

Sieben Monate verbrachte Bernhard Baumgartner nach einer schweren Covid-19-Infektion in Spitälern. Seine Überlebenschance lag bei zwei Prozent. In einem Buch hat der 74-Jährige diese schwere Zeit verarbeitet.

Bernhard Baumgartner war Zeit seines Lebens ein sportlicher Mensch. Als Student rannte er als Mittelstreckenläufer 120 km in der Woche und auch im höheren Alter unternahm er mit seiner Frau Brigitte Wanderungen und Skitouren in seiner Heimat Kitzbühel. „Beruflich war ich überall auf der Welt unterwegs, in Indien, in Afrika, doch richtig krank bin ich bis zum November 2020 nie gewesen“, erzählt der 74-Jährige, der hauptberuflich Familienunternehmen sanierte.





Doch dann traf Corona das Paar mit voller Wucht. Zuerst infizierte sich Ehefrau Brigitte mit dem Virus, später ihr Mann. Während sich Brigitte Baumgartner erholte, verschlechterte sich der Zustand ihres Gatten rapide.

Von seinem langen Weg zurück erzählt er gemeinsam mit seiner Frau Brigitte im Buch „Zwei Prozent. Zweites Leben. Zweite Chance“, Buchschmiede, 14,90 Euro.

Im Krankenhaus St. Johann begann Bernhard Baumgartners langer Kampf zurück ins Leben, den er auch in seinem Buch beschreibt. „Zwei Prozent. Zweite Chance. Zweites Leben“, so lautet der Titel. Zwei Prozent, das war in etwa die Überlebenschance, die der ehemalige Leistungssportler hatte, wie er im Nachhinein von einem Experten erfuhr.

Wochenlang verbrachte der gebürtige Steirer auf der Intensivstation in St. Johann, er musste zweimal intubiert werden, hinzu kamen eine schwere Lungenentzündung und eine Embolie, die Ärzte entschieden sich für einen Luftröhrenschnitt und einen Kunststoff-Stent im Gallenbereich, wo ebenfalls Probleme auftraten.

„Die erste Intubation habe ich schon mitbekommen. Danach begann eine Tiefschlafphase, ich kann mich an gewisse Dinge nur lückenhaft erinnern“, erzählt Baumgartner. Da waren Schläuche, das Beatmungsgerät, die Sonde, die Nahrung über die Nase in den Magen führte und Ärzte und Pfleger, die um sein Leben kämpften. An Weihnachten 2020 hat der Kitzbüheler überhaupt keine Erinnerung mehr. Nie vergessen wird er allerdings bestimmte Träume, die aus heutiger Sicht für Gänsehaut sorgen. In einem dieser Träume befand sich Baumgartner auf einem Passagierschiff. Der Kapitän geleitete alle Menschen von Bord, sie kamen aber nicht am Land an. „Ich war der letzte Passagier, der Kapitän sagte: Auch Sie müssen jetzt gehen. Und ich hab gesagt: Nein, ich geh nicht.“

Auch für Ehefrau Brigitte war es die schwerste Zeit ihres Lebens. Ihren Ehemann ans Bett gefesselt zu sehen, kann in Worten nicht beschrieben werden. 50 Jahre sind die beiden ein Paar, 45 Jahre davon verheiratet. „Wir haben keine Kinder, nur uns zwei, ich habe gedacht, wir werden das schaffen. Den Tod habe ich weggeschoben“, blickt die 71-Jährige zurück. „Ich wollte einfach meinen Mann zurück.“ Geholfen hätten ihr lange Spaziergänge und die Unterstützung von Freunden.

Nach vielen Wochen mit Auf und Abs, Lungenentzündungen, einer Keimbildung in der Lunge, Fieberschüben, Antibiotikagaben und dem ausschließlichen Liegen auf dem Rücken kam im Februar 2021 der erste Lichtblick. „Bernhard durfte zum ersten Mal mit einer Sauerstoffflasche auf die Terrasse des Krankenhauses.“ Doch dann: wieder ein Rückschlag. Aufgrund einer Blutung im Hals musste der Patient mit dem Helikopter in die HNO-Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Erneut retteten die Ärzte sein Leben.

Bernhard Baumgartners Zustand verbesserte sich, er konnte im März 2021 zur Weiterbehandlung in die Lungenabteilung nach Natters. „Mit 76 Kilo bin ich damals nach St. Johann, mit 49 Kilo kam ich nach Natters“, erzählt der 74-Jährige. Dort musste er wieder lernen zu gehen und zu schlucken. Immer wieder kam es zu Rückschlägen, einer Lungenentzündung und Aufenthalten in der Intensivstation. „Herr Baumgartner, Sie haben nichts ausgelassen,“ meinte der Oberarzt damals. Und er hatte Recht.

„Meine Frau hat mir in dieser Zeit immens geholfen, aber auch die Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Logopäden, Maltherapeutin und Reinigungsfrau, alle waren großartig.“ Im Juni 2021 kam der Kitzbüheler nach Münster, dort begann die erste Reha. Nach drei Wochen durfte Baumgartner endlich nach Hause.

Bernhard Baumgartner mit Frau Brigitte. © baumgartner

Sieben Monate in Spitälern, davon fast fünf Monate auf Intensivstationen lagen hinter ihm. Schwarzbeeren, Sauerkraut, Schnitzel und Ziegenjoghurt – das waren die ersten Essenswünsche des Patienten. Im August 2021 ging es zu einer zweiten Reha nach Bad Gleichenberg (OÖ). Im Jänner 2022 konnte der Kitzbüheler zum ersten Mal daheim die Treppe ohne Atemnot auf- und abgehen. Ob er nie ans Aufgeben gedacht hat? „Nein. Ich habe nie an Probleme, sondern an Lösungen gedacht.“ Heute geht es Bernhard Baumgartner „ganz okay“, er arbeitet weniger und versucht zu trainieren. „Die Muskeln haben sich verabschiedet“, erzählt er.