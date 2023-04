Aktion gescheitert: Klimaaktivisten beim Vienna City Marathon am Ankleben gehindert

Die Polizei reagierte so rasch, dass sich die Aktivisten nicht ankleben konnten. Für den weiteren Marathon seien keine Aktionen geplant.

Wien – Aktivisten der "Letzten Generation" haben den Vienna City Marathon am Sonntag dafür genützt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Beim Start auf der Wagramer Straße versuchten vier Personen, sich zwischen den Startblöcken 1 und 2 auf die Straße zu kleben. Zwei wurden jedoch schon am Weg von der Polizei erkannt und abgefangen, die beiden anderen am Ankleben gehindert, berichtete Florian Wagner, Sprecher der "Letzten Generation".