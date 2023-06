Nach Bergtour im Zillertal vermisst: Leiche des 61-Jährigen geborgen

Am 22. April brach ein Einheimischer alleine zu einer Bike and Hike Tour in Ginzling auf. Großangelegte Suchaktionen mussten wegen Nebels und Lawinengefahr abgebrochen werden. Am Montag suchten die Einsatzkräfte noch einmal nach dem Mann.

Mayrhofen – Vor fast zwei Monaten wurde ein 61-Jähriger im Zillertal als vermisst gemeldet. Der Mann war am 22. April in der Früh zu einer Bike and Hike Tour mit den Tourenskiern in Ginzling aufgebrochen war. Seine Familie verständigte am Abend die Polizei, weil er nicht heim gekommen war. Nun ist es traurige Gewissheit: Der Einheimische ist ums Leben gekommen.