Balkon in Längenfeld in Flammen: Frau bemerkte spätnachts Brand am Nachbarhaus

Längenfeld – In der Nacht auf Montag, gegen 2.40 Uhr, bemerkte eine 53-jährige Frau, dass am Balkon ihrer Nachbarin in Längenfeld ein kleines Feuer an der Außenfassade brannte. Die Frau eilte zum Haus und alarmierte die Bewohnerinnen – eine 33-jährige Deutsche im Erdgeschoss und eine 27-jährige Österreicherin in der betroffenen Wohnung.