Wegen dringender ÖBB-Arbeiten: Außerfernbahn ab Freitag für Zugverkehr gesperrt

Aufgrund der Dichte des Baustellenfahrplans sind auch Arbeiten in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen möglich – mit einem entsprechend erhöhten Lärm- und Staubpegel durch die Arbeiten ist zu rechnen.

Zudem sei zu beachten, dass eine Fahrradmitnahme in den SEV-Bussen nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich ist. Die Änderungen sowie die Ersatzfahrpläne werden rechtzeitig in den Onlinefahrplänen unter www.oebb.at, www.vvt.at bzw. www.bahn.de sowie in den Apps ÖBB Scotty und VVT SmartRide eingearbeitet. Kundinnen und Kunden erhalten damit auch digital die gewünschten Fahrplanauskünfte. (TT.com)