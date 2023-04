Schießerei in Norditalien: Carabiniere tötete Marokkaner

Rom/Vicenza – Ein marokkanischer Staatsbürger ist am Montag bei einem Schusswechsel mit einigen Carabinieri in Italien getötet worden, nachdem er auf einen Polizisten geschossen und ihn verwundet hatte. Der Tatort befindet sich in Fara Vicentino in der norditalienischen Provinz Vicenza. Einer ersten Rekonstruktion zufolge hatte der Nordafrikaner auf der Straße „Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen und damit Passanten alarmiert, die die Polizei zum Eingreifen aufforderten.