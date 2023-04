Neue Chefin bei Marketenderinnen: Frauen stehen „in besonderem Offiziersrang“

Innsbruck – Im Zuge der Bundesversammlung der Schützen am Sonntag in Innsbruck kam es zu einer nicht unwesentlichen Entscheidung für einen Teil der Tiroler Schützenkompanien. Denn mit der Zillertalerin Kathrin Platzer erhalten die 1105 Marketenderinnen (und 508 Jungmarketenderinnen), die den 11.049 Tiroler Schützen (und 1153 Jungschützen) voranmarschieren, eine neue Chefin: Die 24-jährige Tourismusfachfrau folgt nämlich der gebürtigen Stubaierin Franziska Jenewein als Bundesmarketenderin nach. Zu ihren Vorstellungen will sie erst heute Dienstag bei der konstituierenden Sitzung Stellung beziehen, sagt Platzer. „Aber es geht durchaus in ein modernes Rollenbild“, verrät sie vorab.