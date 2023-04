Lebensmittel direkt im Zentrum: Ötztal-Bahnhof bekommt einen MiniM

Haiming – Trotz der Diskussion rund um das Gesprächsklima im Haiminger Gemeinderat (die Opposition beklagt die Amtsführung von BM Michaela Ofner) herrschte bei der vergangenen Sitzung durchaus Einigkeit in den Dingen, die auf der Tagesordnung angesprochen wurden. Für die Bewohner von Ötztal-Bahnhof sollte das in der Folge die Installierung eines MiniM, also grob eines MPreis ohne Frischetheke, bedeuten. Denn der Antrag wurde letztlich einstimmig vom Gemeinderat angenommen.