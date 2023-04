Prinz Harry wirft Boulevard das Einschleichen in Beziehungen vor

Seine Ex-Freundinnen seien nicht nur in einer Beziehung mit ihm, sondern mit der gesamten Boulevardpresse gewesen, so Prinz Harry in einer schriftlichen Stellungnahme bei einer Gerichtsanhörung in London.

London – Prinz Harry (38) hat den britischen Boulevardmedien vorgeworfen, sich stets in seine Beziehungen mit Frauen gedrängt zu haben. Seine Ex-Freundinnen seien nicht nur in einer Beziehung mit ihm, sondern mit der gesamten Boulevardpresse gewesen, teilte Harry in einer schriftlichen Aussage mit, die am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung in London von seinen Anwälten eingereicht wurde.





„Ich hatte nie eine Freundin oder eine Beziehung mit irgendjemand, ohne dass die Boulevardzeitungen sich nicht eingemischt und sie mit allen legalen Mitteln kaputt gemacht hätten oder versucht hätten, sie kaputt zu machen“, so Harry weiter. Er sei zudem von den Blättern als dumm dargestellt worden.

Bei der auf drei Tage angesetzten Anhörung geht es um Klagen von Prinz Harry und dem Schauspieler Hugh Grant gegen den Zeitungsverlag News Group Newspapers (NGN) zu dem unter anderem die Sun und die inzwischen eingestellte Wochenzeitung News Of The World gehören. Die beiden Kläger werfen dem Verlag vor, ihre Telefone abgehört zu haben und so an private Informationen gelangt zu sein. Der Richter soll nun entscheiden, ob es zu einem Hauptverfahren kommt, das für Jänner kommenden Jahres angesetzt ist.

Die Anwälte des Verlags hatten gefordert, dass die Klagen wegen Verjährung abgewiesen werden. Doch Harrys schriftlicher Aussage ist zu entnehmen, dass es eine geheime Absprache zwischen dem Königshaus und den Verlagschefs gab, die ihn an einer Klage zu einem früheren Zeitpunkt hinderte. Sein Bruder Prinz William (40) habe sich hingegen erst kürzlich auf einen Vergleich geeinigt, gab er an. Der Palast lehnte eine Stellungnahme dazu ab. (APA/dpa)