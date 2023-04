Verwesende Leichen in Krankenhausbetten: Lage im Sudan wird immer katastrophaler

Die Gewalt im Sudan macht auch vor Krankenhäusern nicht halt. Ärzte und Pfleger sind am Ende ihrer Kräfte. „Verwesende Leichen werden auf den Stationen aufbewahrt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sie unterzubringen“, sagt der Generalsekretär des sudanesischen Ärzteverbandes.

Khartum – Als er sich in seinem Krankenhausbett umdrehte, bemerkte Ibrahim Mohammed, dass der Patient neben ihm gestorben war. Tagelang musste der 25-Jährige in der Klinik in Khartum neben dem Toten ausharren. Denn die Gewalt im Sudan macht auch vor Krankenhäusern nicht halt, das Gesundheitssystem bricht zusammen.