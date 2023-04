Innsbrucker Stadtpolitik in Kürze: Ja zur Innpromende, Nein zu Auflösungsanträgen

Der Antrag fand zwar gegen die Stimmen von FPÖ und Gerechtes Innsbruck, bei Enthaltung von Für Innsbruck, der Liste Fritz und ALI, eine Mehrheit. Er löste aber auch Befremden aus. Nicht nur Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) wundert sich. „Der Antrag ist komisch, es steht der Stadt frei, Gespräche aufzunehmen“, betonte er. Es sei seltsam, wenn die eigene Partei einen Antrag an den Bürgermeister stellt, er möge Gespräche führen, sagte auch GR Lucas Krackl (Für Innsbruck). Vor allem weil der Stadtchef am gleichen Tag in sozialen Netzwerken ein Video geteilt hatte, in dem er ebendas ankündigte. Von einem Missbrauch der Mitarbeiter des Rathauses, die durch solche Anträge belastet würden, sprach Christine Oppitz-Plörer (für Innsbruck).