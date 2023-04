Gedenkausstellung für Paznauner Künstler Mathias Schmid ist geplatzt

Dabei sollte das Schloss anfangs mehr oder weniger nur die Ausstellungsräume zur Verfügung stellen, wie er erläutert. Initiatoren waren andere: Der Leiter des Ischgler Mathias-Schmid-Museums, Erwin Cimarolli, war 2019 an die Tiroler Landesmuseen herangetreten, um eine Gedächtnisausstellung anzuregen. Dort bedauerte man, dass das aufgrund eines geplanten Museumsumbaus nicht möglich sei, verwies aber auf das Schloss Landeck. Grundgedanke war, dass es eine Ausstellung des Ferdinandeums wird, sagt Rudig. Von dort sollten mehrere Bilder zur Verfügung gestellt werden. Es gab auch eine Zusage für die Kostenübernahme beim Bildtransport und der Versicherung für die Leihgaben des Mathias-Schmid-Museums.

Nach dem Wechsel der Geschäftsführung in den Landesmuseen von Peter Assmann zu Karl C. Berger wären nicht nur die Druckkosten für die Broschüre Sache des Vereines geworden, auch vom Bildtransport zwischen Ischgl und Landeck wollten die Landesmuseen nichts mehr wissen, sagt Rudig. Allein das hätte 15.000 bis 20.000 Euro gekostet, erklärt er. Zudem hätten nach einer Begehung die klimatischen Bedingungen in den Ausstellungsräumen nicht den Anforderungen des Ferdinandeums entsprochen. „Das hätte man noch hinbekommen.“ Das Finanzielle war aber nicht zu stemmen. „Jetzt waren wir bei 20.000, 25.000 oder 30.000 Euro.“