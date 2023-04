Außenamt: Bisher 50 Österreicher und Angehörige aus Sudan evakuiert

Mehrere Österreicher wurden mit einem niederländischen Evakuierungsflug in Sicherheit gebracht. Aktuell ist noch rund ein Dutzend Österreicher im Sudan registriert.

Wien – Bisher sind rund 50 Auslandsösterreicher und ihre Angehörigen aus dem Sudan sicher außer Landes gebracht worden, "die meisten im Rahmen von Evakuierungsmissionen auf dem Luftweg", wie das Außenministerium in Wien Mittwoch früh der APA mitteilte. Rund 25 der Betroffenen seien Kinder. Bei den Evakuierten handle es sich vorwiegend um Auslandsösterreicher mit sudanesischen Wurzeln, die ihren Lebensmittelpunkt zumeist seit mehreren Jahren im Sudan hätten.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bedankte sich Mittwoch früh via Twitter bei seinem niederländischen Amtskollegen Wopke Hoekstra, dessen Ministerium sowie dem Verteidigungsministerium der Niederlande dafür, dass mehrere Österreicher mit einem niederländischen Evakuierungsflug aus dem Sudan in Sicherheit gebracht worden seien. Laut dem Außenministerium sind die betreffenden Personen mit Unterstützung der österreichischen Botschaft in Den Haag bereits auf dem Weg nach Österreich.