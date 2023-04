Arbeitskräfte fehlen: Schmalspur-Saison in der Knappenwelt in Tarrenz

Tarrenz – Die Knappenwelt Gurgltal am Tschirgantfuß in Tarrenz feiert am Sonntag, den 30. April, die Eröffnung der 16. Saison. Ab 11 Uhr werden die Tore zur Welt des mittelalterlichen Tiroler Bergbaus geöffnet, um 12 Uhr wird der Stollen von Pate Rupert Melmer wieder angeschlagen. Es folgen Führungen, Bogenschießen und dazu gibt es „Knappenwelt-Kulinarik“ – alles bei freiem Eintritt. „Am Montag, den 1. Mai, haben wir zur Probe einen Gassenverkauf von selbst gebackenem Brot“, erklärt der Vereinsobmann der Knappenwelt, Andreas Tangl. Zwei weitere fixe „Festln“ sind heuer anvisiert: Am 10. und 11. Juni gibt es ein zweitägiges Fest anlässlich 10 Jahre Heilerin in der Knappenwelt mit den „modernen Heilerinnen“ und einem Theaterstück. Und am ersten Septemberwochenende sind das Ritterturnier und die „Handwerkerey“ angesetzt.